اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:47 م
خالد صلاح
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مؤيدو حزب يمينى فى إسبانيا يتظاهرون ضد قيود كورونا فى مدريد

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:28 م
مؤيدو حزب يمينى فى إسبانيا يتظاهرون ضد قيود كورونا فى مدريد إسبانيا- ارشيفية
رويترز

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خرج مؤيدون لحزب فوكس اليميني المتطرف في إسبانيا، اليوم، الاثنين، إلى الشوارع وهم يلوحون بالعلم الإسبانى، ويطلقون أبواق السيارات احتجاجا على فرض عزل عام جزئى فى مدريد من أجل احتواء إحدى أسوأ بؤر تفشى فيروس كورونا المستجد في أوروبا.
 
وطالب مئات المتظاهرين باستقالة الحكومة وهم يسدون الطريق الرئيسي في العاصمة الإسبانية، كما نظم الحزب مظاهرات أصغر في برشلونة وإشبيلية.
 
وصعدت الاحتجاجات المواجهة بين رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيث وحكومة مدريد الإقليمية التي يقودها المحافظون، والتي يشغل فيها حزب فوكس 12 مقعدا من أصل 132، وتقول إن القيود التي فرضتها الحكومة غير قانونية ومبالغ فيها وستؤدي إلى كارثة تصيب الاقتصاد المحلي.
 
وبحسب منظمة الصحة العالمية، شهدت منطقة مدريد 724 حالة إصابة بفيروس كورونا لكل 100 ألف شخص خلال أسبوعين حتى التاسع من أكتوبر تشرين الأول، مما يجعلها ثالث أكبر بؤرة تفش في أوروبا بعد أندورا وبروكسل .
 
وفرضت منطقتا قطالونيا ونافارا قيودا جديدة على العمل والتجمعات العامة أمس الأحد بعد أن شهدتا ارتفاعا في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.
 
وأعلنت إسبانيا يوم الجمعة تسجيل 861 ألفا و112 حالة إصابة بكورونا إجمالا، وهو أعلى عدد في غرب أوروبا، إلى جانب 32 ألفا و929 وفاة

حزب فوكس اليمينى المتطرف

إسبانيا

العلم الإسبانى

فرض عزل عام

مدريد

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