قوافل طبية مجانية إلى أودية سانت كاترين فى جنوب سيناء غداً

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء اليوم الإثنين، فى بيان لها، تنظيم عدة قوافل طبية مجانية إلى أودية سانت كاترين خلال الفترة من الثلاثاء 13 أكتوبر الجارى، وحتى الأربعاء الموافق 22 أكتوبر من ذات الشهر. وتتوجه قافلة طبية إلى أودية "سهب بأبورديس ووادى الشيخ عواد بكاترين "خلال يومى الثلاثاء والأربعاء 13 ، 14 أكتوبر الجارى، وإلى وادى الطرفة يومى الجمعة والسبت16,17 أكتوبر ، وإلى وادى الإسباعية ووادى سعال يومى الثلاثاء والأربعاء 21 ، 22 أكتوبر من ذات الشهر .

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن ذلك يأتى بهدف تقديم الخدمات والرعاية الطبية المجانية للمناطق الأكثر احتياجا لأهالى ومرضى وديان المحافظة، فى ضوء تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

واضاف وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء ، تضم القوافل عيادات متنقلة فى تخصصات الباطنه والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة وعيادة تنظيم أسره ومعمل وصيدلية لصرف الدواء ، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان .

وأشار وكيل وزارة الصحة ، أنه اختتمت أعمال القوافل العلاجية بأودية أبورديس مساء أمس بتوقيع الكشف والفحص الطبى على ٨٤٤ حالة مرضية مختلفة بكافة التخصصات الطبية وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، كما تم تحويل ١٧ حالة مرضية مختلفة ﻹجراء عدة فحوصات طبية متقدمة بمستشفى أبورديس المركزى .

يأتى ذلك فى إطار تعليمات وتوجيهات خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة بهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للمناطق الأكثر إحتياجا لأهالى ومرضى وديان المحافظة .

ضمت القوافل عدة تخصصات طبية فى الباطنة العامة ، والجراحة العامة - والنساء والتوليد - وانف و اذن وحنجرة - مسالك بولية - واطفال وجلديه وتناسلية - وأسنان - وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف العلاج اللازم .