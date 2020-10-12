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قبول 400 من المتقدمين لبرنامج بكالوريوس التجارة فى علوم الأعمال بسوهاج

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:24 م
قبول 400 من المتقدمين لبرنامج بكالوريوس التجارة فى علوم الأعمال بسوهاج رئيس جامعة سوهاج يتابع اختبارات الطلاب
سوهاج - محمود مقبول

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تابع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال اختبارات القبول التى أجراها مركز التعليم المدمج للطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج بكالوريوس التجارة فى علوم الأعمال، والذى يأتى بالشراكة مع جامعة القاهرة، يرافقه الدكتور كمال سيد خليل مدير المركز، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة. 
وأوضح الدكتور أحمد عزيز، أن 400 طالب وطالبة تقدموا للتسجيل بالبرنامج، والذى يقبل الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات، وذلك بشرط مرور خمس سنوات، مشيرًا إلى أن اختبارات القبول تمت تحت إشراف ومتابعة مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة. 
وقال الدكتور كمال سيد خليل، أنه يشترط القبول بالبرنامج اجتياز المتقدمين لامتحان القبول، موضحًا أن الاختبارات أجريت اليوم بمقر المركز بالحرم الجامعى القديم، حيث شملت اختبارات فى اللغة العربية، الإنجليزية والحاسب الآلى، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان النتائج النهائية للمقبولين على الموقع الخاص بالمركز.

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