طب سوهاج تعقد ندوة عن "العودة إلى الجامعة فى ظل الكورونا" اليوم

سوهاج محمود مقبول

تنظم كلية الطب البشرى بجامعة سوهاج اليوم الاثنين 12 اكتوبر، ويبنار تحت عنوان "العودة إلى الجامعة فى ظل الكورونا" يستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية لتعريفهم بالإجراءات الاحترازية واليات الدراسة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويحاضر بالويبنار الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسان النعمانى القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل الكلية لخدمه المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور صلاح رشدى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح عصمت مدير وحدة مكافحة العدوي.

الويبنار هو مؤتمر أو ندوة على شبكة الإنترنت، وتسمح للمشاركين بأماكن مختلفة بسماع ومشاهدة مقدم العرض، وتمنحهم فرصة طرح الأسئلة، أو الإجابة عليها".