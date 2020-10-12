طبيب البيت الأبيض: فحوص ترامب الخاصة بكورونا جاءت سلبية لأيام متتالية

قال طبيب البيت الأبيض شون كونلى إن نتائج فحوص الرئيس الامريكى دونالد ترامب الخاصة بكورونا جاءت سلبية لأيام متتالية وإنه ليس معديا للآخرين، واوضح أن النتائج التي تشير إلى أن ترامب ليس معديا تستند إلى إرشادات وبيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأضاف الدكتور شون كونلي في مذكرة صادرة عن البيت الأبيض إن اختبار ترامب كان سلبيا في أيام متتالية وفقا لمختبرات أبوت، وقال إن الاختبارات السلبية وغيرها من البيانات السريرية "تشير إلى عدم وجود تكاثر فيروسي يمكن اكتشافه".