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طارق شوقى: طباعة الكتب إهدار للمال العام ومناهج 3 ثانوى على منصة التعليم السبت

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:20 م
طارق شوقى: طباعة الكتب إهدار للمال العام ومناهج 3 ثانوى على منصة التعليم السبت وزير التربية والتعليم - طارق شوقي
كتب محسن البديوى

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كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة توقف طباعة الكتب الدراسية ورقيًا، قائلًا إن القرار تناولته الوزارة منذ عامين، ومنذ بداية التطوير في المرحلة الثانوية تم إجراء بنية تحتية في المدراس والمنصات كخطوة موازية، ثم توزيع أجهزة على طلاب أولي ثانوي، ثم أولي وثانية، والعام الجديد سيتشمل جميع طلاب المراحل الثانوية.

وأوضح وزير التعليم، خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أن مناهج ثالثة ثانوية، ستظهر على منصة إدارة التعليم قبل بدء الدراسة يوم السبت، وهى في المراجعة بمركز تطوير المناهج الآن.

وأضاف أن تكلفة الكتاب الورقي غير مبررة، والكتاب سيكون موجود بصورة تفاعلية على المنصات، ولكن لن يكون بشكل ورقي، وطباعته ورقيًا ستكون إهدار للمال العام، كما وفرنا مئات المصادر الموازية.

 

 


وزير التربيه والتعليم

طارق شوقى

التعليم

المدارس

اخبار التعليم

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