اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:59 م
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ضبط 9200 عبوة بطاطس منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بالبحيرة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:44 م
ضبط 9200 عبوة بطاطس منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بالبحيرة أغذية فاسدة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة ، حملات مكثفة على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المجهولة المصدر والغير صالحة للاستخدام الادمى ، وكذلك مواجهة بيع السلع المدعمة .

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 920 كرتونة بطاطس مقليه ، بأجمالى 9200 عبوة منتهية الصلاحية ، وكذلك ضبط 1250 عبوة زيت طعام محظور تداوله فى الأسواق ويصرف بنظام البطاقات التموينية .

كما تم ضبط مصنع ومخزن حلويات بدون ترخيص وضبط حوالى 3850 كيلو من الحلوى .

وكذا مصنع علف الحيوان بدون ترخيص من وزارة الزراعه ، وتم ضبط ( 1500ك نخاله خشنه – 500 ك مستخلصات الصويا - 600كيلو ذرة صفراء - 200ك ملح طعام - 1200منتج ) منتهى الصلاحية معروض للبيع .

كما اسفرت الحملات ايضا عن ضبط مصنع بمركز كوم حمادة ومخزن لزيوت الشعر بكوم حمادة ، بدون الحصول على ترخيص ، وتم ضبط "1500 لتر زيت - 1248 عبوة - 1000 استيكر مدون عليها اسم المنتج النهائى - 1500 عبوة صفيح فارغة - 672 عبوة زيت شعر مجهولة المصدر " .

وكذلك ضبط مصنع حلوى بدون ترخيص بكفر الدوار وتم ضبط " 4 شيكارة دقيق فاخر - ٤ شيكارة سكر وجوز هند - 5 براميل جلكوز"

من جانبه وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية والتفتيش المستمر على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المصانع والمخازن للتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية بها.

 


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اغذية منتهية الصلاحية

مصنع اعلاف بدون ترخيص

بطاطس غير صالحة

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