ضبط مصانع ومخازن غير مرخصة بنطاق 3 مراكز بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

نفذت إدارات التموين بمراكز "إيتاي البارود - كوم حمادة - كفر الدوار"، حملات مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين، وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية والتفتيش المستمر علي الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة علي المصانع والمخازن للتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية بها، وأسفرت الحملات عن:

- بالمرور علي الأسواق بمركز ومدينة إيتاي البارود تم ضبط 1250 زجاجة زيت طعام محظور تداوله في الأسواق ويصرف بنظام البطاقات التموينية، كما تم ضبط مصنع ومخزن حلويات بدون ترخيص وضبط حوالي 3850 كجم من الحلوى.

وكذا مصنع علف الحيوان بدون ترخيص من وزارة الزراعة وتم ضبط (1500 ك نخالة خشنة – 500 ك مستخلصات الصويا – 600 كيلو ذرة صفراء - 200ك ملح طعام – 1200 منتج منتهي الصلاحية معروض للبيع).

-بمركز ومدينة كوم حمادة تم ضبط مصنع ومخزن لزيوت الشعر بكوم حمادة بدون الحصول على ترخيص وتم ضبط (1500 لتر زيت - 1248 عبوة - 1000 استيكر مدون عليها اسم المنتج النهائى - 1500 عبوة صفيح فارغة - 672 عبوة زيت شعر مجهولة المصدر).

- بمركز ومدينة كفر الدوار تم ضبط مصنع حلوى بدون ترخيص وتم ضبط (4 شكائر دقيق فاخر - 4 شكائر سكر وجوز هند - 5 براميل جلكوز) وبالمرور على الأسواق تم ضبط كمية قدرها 920 كرتونة بطاطس مقليه بإجمالي 9200 كيس منتهي الصلاحية.