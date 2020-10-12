"صناعة الدواجن بالجيزة " تناقش مع "التموين" ملف الرقابة على الأسعار

كتب أحمد حمادة

عقدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة ، اجتماعا مع سامية رزق ، مدير عام التجار ة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، لمناقشة القضايا الخاصة بمستقبل تجارة الدواجن محليا ، وعرض مطالب الشعبة للحفاظ على التجار وعلى المستهلك ، وضبط الأسعار .

وقال سامح السيد ، رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " إن الاجتماع تناول مناقشة مشروعات السيارات المجهزة لشباب الخريجين والتي يتم تسليمها للشباب لبيع الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وما قدمه للمساهمة في توفير فرص عمل لـ 1000 شاب ، مضيفا تم عرض عدد من الاقتراحات على وزارة التموين بضرورة زيادة الرقابة على التجار وذلك لعدم رفع الأسعار بصورة غير مبررة وهو ما يضر بالتجارة، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من سلامة وأمان ووزن المنتج المباع للمستهلك وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف السيد ، أن تم تناول قضية التفاوت الكبير في الأسعار في الدواجن من منطقة الي أخرى بشكل كبير جدا ، الأسعار تتضاعف من منطقة الي أخرى فتم تقديم مثال حى الشيخ زايد ، حيث يباع كيلو الفيليه ـ 75 جنيها ، بينما السعر الطبيعي 55 جنيها بحد أقصى وهذا يأتى بسبب غياب الرقابة على المحال في جزئية الأسعار.