الكويت (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء 534 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 103 آلاف و802 حالة، وقال وزير الصحة الكويتي - في بيان اليوم الاثنين - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات (534) من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، تسجيل 6 حالات وفاة، و777 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفيات إلى 664 حالة، وعدد المصابين إلى 111 ألفا و893 حالة.