شرطي إسرائيلي يضع كلبشات في يد فتاة على أحد شواطئ تل أبيب بسبب كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

كبل شرطى إسرائيلى فتاة على أحد شواطئ تل أبيب بعد أن رفضت التعريف عن نفسها أثناء محاولة الشرطة تغريمها، بسبب عدم ارتدائها الكمامة والامتثال لتنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، وأظهرت لقطات فيديو نقلتها شبكة روسيا اليوم، عن وسائل إعلام إسرائيلية، الشرطي وهو يتعقب الفتاة على الشاطئ للقبض عليها.

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تبكي، بينما يحاول البعض التخفيف من روعها والسير مع عنصر الشرطة، ولكن الفتاة حاولت الفرار من المكان على شاطئ ترومبدلور، ولكن تم الإمساك بها واعتقالها في النهاية وسط انفجارها في البكاء.



الشرطى يقبض على الفتاة

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تسجيل 1609 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية بينما تم الإبلاغ عن 823 حالة خطيرة، وذكرت الوزارة -في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات بلغت 1983 حالة بعد تسجيل 42 حالة خلال الساعات السابقة بينما هناك 224 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

يُشار إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء قد بلغ 291 ألفا و828 حالة في حين تعافى ما يزيد عن الـ229 ألف حالة.

وتدرس وزارة الصحة الإسرائيلية تنفيذ خطة لخفض بطيء لتدابير الحجر الصحي الشامل، الساري حاليا، تستمر أربعة أشهر وتمضي على ثماني مراحل، حسبما أفادت الأحد قناة (12) الإسرائيلية.

وبعد الاعتراف بأن خفض تدابير الحجر الصحي الأول في أبريل الماضي كان سريعا للغاية، شددت الحكومة الإسرائيلية مرارا وتكرارا على أن القيود التي تم فرضها خلال الإغلاق الحالي سيتم رفعها ببطء وبشكل تدريجي.

ومع ذلك، فإن فترة الأربعة أشهر التي أشارت إليها وسائل الإعلام المحلية تقدم سيناريو ممتدا بشكل أكبر مما كان متوقعا، في ظل حالة الضجر الاجتماعي إزاء الغلق الحالي لأنشطة الحياة العامة، الذي أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء.