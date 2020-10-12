شاهد خطأ فى رسم علم إسبانيا أثناء عرض اليوم الوطنى فى السماء

كتبت فاطمة شوقى

نشرت قناة "اتينا 3" الإسبانية فيديو فى احتفالات اسبانيا باليوم الوطنى اليوم الاثنين والذى أظهر خطأ فادح حيث خرج دخان من إحدى طائرات إيجل باترون فى باللون الأبيض بدلا من الأحمر اثناء عرض الطائرات فى السماء.

وقالت القناة إن اليوم غير عادى بالنسبة للإسبان وذلك بسبب عدم الغاء الاحتفالات الكبيرة والعرض العسكرى فى العاصمة الإسبانية مدريد بسبب قيود كورونا، وكانت رجل إيجل باترون ، طائرات العرض، بلا شك واحدة من اكثر اللحظات المتوقعة فى ظل الارتباك الذى يصيب الدولة الأوروبية فى ظل انتشار فيروس كورونا.



اسبانيا

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه للمرة الأولى لن يتم تنظيم موكب يوم كولومبيوس 2020 ، فى العاصمة مدريد على الرغم من أنه يتم تنظيم عمل صغير أقل عددا فى ساحة بلازا دى لا أرميريا بالقصر الملكى فى مدريد، وسيتم الاحتفال بهذا اليوم بحدث يرأسه الملك فيليبى السادس، ولكن مع حشود أقل بكثير من قبل أعضاء القوات المسلحة والمواطنون الذين حضروا عادة هذا اليوم للاستمتاع بالعرض العسكرى.

فى 12 أكتوبر من كل عام، تحتفل إسبانيا بعيدها الوطنى، ويتم الاحتفال به كل عام باستعراض عسكرى فى شوارع مدريد بمشاركة الجيش والقوات المسلحة بالمركبات والطائرات العسكرية ، إلا أن هذا العام للمرة الآولى تعيش إسبانيا وضع صحى متدهور بسبب وباء كورونا الذى أدى إلى الغاء الاحتفالات لتجنب الحشود والاصابات المحتملة فى منتصف الموجة الثانية من الوباء.