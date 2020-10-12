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رئيس وزراء الأردن السابق: عملت مع أعضاء الفريق الوزارى بجدّ وشرف لى خدمة الوطن

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 08:46 م
رئيس وزراء الأردن السابق: عملت مع أعضاء الفريق الوزارى بجدّ وشرف لى خدمة الوطن رئيس وزراء الأردن السابق
كتب محمد تهامى زكى

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وجه رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز، رسالة شكر إلى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، على ثقته خلال الفترة التى قضاها رئيسا للوزراء على مدى عامين، مؤكدا أنه عمل إلى جانب زملائه أعضاء الفريق الوزارى بجدّ وإخلاص ومثابرة، ليكون عند هذه الثقة، وشرف خدمة الوطن والمواطنين.

وكتب الرزاز، عبر حسابه على تويتر: "تشرّفتُ على مدى عامين ونيّف بثقة جلالة سيّدنا، فعملتُ إلى جانب زملائى أعضاء الفريق الوزارى بجدّ وإخلاص ومثابرة لنكون عند هذه الثقة، وشرف خدمة الوطن والمواطنين".

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وتابع الرزاز: "أما وقد حان موعد الاستحقاق الدستورى بتشكيل حكومة جديدة، وتكليف أحد رجالات الدولة المخلصين الأخ الدكتور بشر الخصاونة – أعانه الله – ليتولّى زمام المسؤولية؛ فلا يسعنى إلا أن أتقدّم بأسمى آيات الشكر والعرفان لسيّدى صاحب الجلالة حفظه الله، الذى شرّفنى بثقته الغالية، وأتقدّم إلى دولة الرئيس والحكومة الجديدة بتمنياتنا بالنجاح والتوفيق فى مهمتهم، وإلى الأخوات والأخوة المواطنين على صبرهم وتحمّلهم وتفهّمهم، فى ظلّ مرحلة صعبة واجهناها جميعاً بشجاعة وثبات".
 
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وأضاف الرزاز: "الشكر الموصول إلى زملائى أعضاء الفريق الوزارى، الذين اجتهدوا كلٌ فى مجاله للحدّ من أثر الجائحة الصحى والاقتصادى والاجتماعى، وإلى جميع العاملين فى مؤسّسات الدولة الذين لولا جهودهم لما تمكّنا من خدمة الوطن والمواطنين، حفظ الله الوطن، وقيادته وأبناءه، وتستمرّ المسيرة بإذن الله".
 
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وأدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، اليمين أمام الملك عبد الله بتكليف بالإسراع فى الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد.

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