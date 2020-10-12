دراسة أسترالية: فيروس كورونا يمكنه العيش لأسابيع على أسطح الهواتف المحمولة

كتب محمد تهامى زكى

كشفت دراسة طبية أسترالية، نشرتها مجلة علوم الفيروسات "Virology" ومقرها فى بريطانيا، أنه يمكن للفيروس المسبب لكورونا "كوفيد – 19"، أن يعيش أكثر من شهر على الأسطح الملساء، مثل شاشات الهواتف المحمولة والأوراق النقدية.

وقال أندرس ويديل، الأستاذ المشارك فى علم الفيروسات الإكلينيكى بجامعة لوند، فى تصريحات لموقع sverigesradio، إن كورونا فيروس قوى، لكن يجب أن نتذكر أن هذا يتعلق بتجارب مع مستويات عالية من العدوى فى بيئة خاصة، حيث لا يتم تضمين عامل مثل الأشعة فوق البنفسجية، الذى يساعد على تفكيك الفيروس.

وأضاف ويديل، ومع ذلك، فهو يعتقد أن الدراسة مهمة لاستمرار التعمق فى البحث عن "كوفيد –19" وأيضًا أنها توضح أهمية استمرار الناس بالحفاظ على النظافة.

وبدروه، قال يوهان سامويلسون، الطالب فى جامعة لوند، إن الدراسة أقلقته وزادت من الاحتياطات، التى يتخذها للحيلولة دون التقاط عدوى كورونا، مضيفا: "كان لدى زجاجة من الكحول المعقم فى المنزل، كنت أحياناً أنظف الهاتف بها، لم أفعل ذلك منذ فترة طويلة، لكن الآن ربما حان الوقت للحذر أكثر".





من ناحية أخرى، أعطى المراقب العام للأدوية فى الهند إشارة بدء المرحلة الأولى من التجربة السريرية البشرية لـ "antisera" التى تم تطويرها عن طريق حقن فيروس كورونا المعطل فى الخيول والذى يمكن أن يكون علاجًا محتملاً لـ كوفيد 19 .

وتم تطوير "antisera" من قبل المجلس الهندى للبحوث الطبية (ICMR) بالتعاون مع شركة أدوية بيولوجية مقرها حيدر أباد، ولكن لا يزال يتعين إجراء تجارب سريرية على عقار "antisera" لإثبات السلامة والفعالية.