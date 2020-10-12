حبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لتزييف العملة في السلام 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة السلام، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه في تزوير الأوراق المالية وترويجها بين المواطنين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، كما أمرت بسرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين، كما أمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كان رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى لتزييف وتقليد الأوراق المالية بالسلام.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العقيد شريف فيصل رئيس مباحث إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، تفيد بورود معلومات بقيام عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان "لهما معلومات جنائية"، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم تقليد وتزييف الأوراق المالية من العملات المحلية بقصد ترويجها على عملائهما نظير مبالغ مالية، واتخاذهما من مسكن أحدهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وعُثر بداخل مسكنه على (أوراق مالية فئات مختلفة وجميعهم "مقلدين"- الأدوات التى يتم استخدامها فى ممارسة نشاطهما الإجرامى" جهاز كمبيوتر - ماكينة تصوير – جهاز إسكنر - جهاز تغليف – كمية من الأوراق معدة للتقليد والتزييف").

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامي وأقرا بأنهما كانا فى سبيلهما لتقليد عملات ورقية محلية بقيمة مليون جنيه لترويجها على عملائهما مقابل 500 ألف جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.