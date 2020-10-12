تواصل فعاليات الدورة التدريبية لتطوير مهارات العاملين بالإدارة المحلية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

واصلت محافظة بنى سويف عقد فعاليات الدورة التدريبية لتطوير مهارات العاملين بالإدارة المحلية، للدفعة الثالثة التى يشارك فيها 35 من العاملين بالديوان العام ودواوين الوحدات المحلية، ضمن البرنامج التدريبى الذى تنفذه المحافظة لتأهيل وتدريب العاملين على العديد من المجالات والتخصصات مثل: القانون،الإدارة، الأمن القومى ،التواصل الفعال ،مكافحة الفساد، الاقتصاد،والمساءلة الاجتماعية ،وإدارة الأزمات.

وتم عقد جلسة تدريبية بعنوان (قيادة التغيير وإرادة الوقت)، وحاضرت فيها الدكتورة سماح مصطفى "مدرب دولى معتمد وحاصلة على دكتوراه فى علم النفس"، استعرضت خلالها تعريف مفهوم التغيير وإدارة الوقت الذى أصبح علما له أصوله وقواعده الفكرية، موضحة أن التغيير عملية تستخدمها المؤسسة أو المنظمة لتصميم تنفيذ وتقييم المبادرات الملائمة للتعامل الأفضل مع المتطلبات التى تفرضها البيئة الخارجية، خاصة فى ظل التغيير المستمر والمتلاحق فى كافة مناحى الحياة، ما يستلزم تطوير نظم الإدارة لتتسم بالسرعة والمرونة وارتفاع الجودة من خلال الاستخدام الأمثل والإدارة الجيدة للموارد البشرية والمادية لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما تم عقد جلسة ثانية، حاضر فيها المهندس بشير حسن، تم التركيز فيها على مفهوم التحول الرقمى والمرتبط بتغيير الفكر والسلوك لإحداث تحول فى طريقة وآلية العمل بالاستفادة من التطور التقنى الهائل فى مجال التكنولوجيا الحديثة وثورة الاتصالات والمعلومات، ومن خلال تمكين ثقافة الإبداع والتجديد وتغيير المكونات الأساسية فى البنية التحتية لبيئة العمل ،موضحا مزايا التوسع فى الاعتماد على عملية الرقمنة، مثل تحسين مستوى الأداء وتسريع وتيرته وتقديم خدمات جديدة بسرعة مذهلة ومرونة أكثر وتطوير الجودة والإنتاجية والدقة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم قد افتتح أمس فعاليات الدورة التدريبية للدفعة الثالثة من البرنامج التدريبى الذى تنفذه المحافظة ويستهدف تأهيل وتدريب العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، والتى سبقها عقد دورتين للدفعتين الأولى والثانية خلال شهرى يوليو وسبتمبر الماضيين.