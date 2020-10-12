تقديم خدمات صحية للأهالى بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

واصل فريق من إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء تقديم الخدمات الطبية والتثقيف الصحى للأهالى فى القرى والمدينة، وأعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية فى بيان لها انه تم تحت إشراف الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، تنفيذ ندوة على توعية السيدات على وسائل تنظيم الأسرة ومدى الاستفادة من التباعد فى الحمل وتأجيل الإنجاب فى هذه المرحلة وعن وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، اللولب والكبسولة، وعمل زيارة إشرافية لوحدة السكادرة الصحية نفذتها اامل مصطفى مسئولة الإعلام بالإدارة.

وقام فريق الرعاية بعقد بتنفيذ حملة خدمة صحية للموظفين بمجلس مدينة الشيخ زويد، ووحدة السكادرة الصحية، ووحدة أبوطويلة الصحية، تم خلالها فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، وتنفيذ مبادرة حماية الأم والجنين.

كما قامت تهانى عايش مشرفة مكافحة العدوى بالإدارة بتدريب هيئة التمريض على الاحتياطات القياسية التسعة لمكافحة العدوى، وأيضا عن فيروس كورونا المستجد والعزل المنزلى، ومواصفات غرفة العزل.

كما أعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية، قيام فريق مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالشيخ زويد المكون من احمد عوض، ومحمد مصطفى، وحسين ابو عليان بالمرور على مطبخ مستشفى الشيخ زويد المركزى والتفتيش على الشهادات الصحية ومتابعة تاريخ صلاحية الأغذية والمعلبات واللحوم والنظافة العامة داخل المطبخ، وقام فريق من الوقائى بالإدارة ضم كلا من شاهين سليم وعمر عبد القادر بالمرور على محطة التحلية بساحل البحر لمتابعة حالة المحطة وقياس نسبة الكلور وسحب عينات مياه محلاة وارسالها للمعامل المركزية بالقاهرة.