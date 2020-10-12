تفاصيل المؤتمر الختامى لـنموذج محاكاة الإتحاد الاوربى فى موسمه السادس بأسيوط

أسيوط فريق المحافظات

إفتتح الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب اليوم الاثنين واحداً من أهم الأنشطة الطلابية بالجامعة وأكثرها تميزاً وثراءأً وهو المؤتمر الختامى لنموذج محاكاة الإتحاد الأوربى فى موسمه السادس (2019/2020) والذى جاء تحت عنوان " الإتحاد الأوربى ما بين تحديات أزمة كورونا وتعظيم فرص التعاون الصيني" تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة.

شهدت الجلسة الإفتتاحية حضور نخبة من كبار القامات السياسية والدبلوماسية دولياً وعلى رأسهم السفير كريستيان برجر سفير الإتحاد الأوربى بالقاهرة ، السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ، واللواء طارق المهدى المحافظ الأسبق ورئيس اللجنة الوطنية للإعلام سابقاً ، والسفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية ، والسيد أولدرشى فوندروسكا الملحق الثفافى لسفارة التشيك ،و الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور عبدالسلام نوير عميد كلية التجارة ، والدكتور محمد العدوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، ونخبة من عمداء الكليات المختلفة بالجامعة ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة ومختلف الكليات .

وفى مستهل أعمال الجلسة الافتتاحية فقد أكد الدكتور شحاتة غريب على حرص إدارة الجامعة على توفير كل ما يلزم من سبل الدعم والرعاية التى تضمن استمرار وتقدم نسخ متعاقبة من نماذج المحاكاة والذى يعد واحداً من أهم الأنشطة الطلابية التى تميز فيها أبناء الجامعة والذى يحظى فى كافة مواسمه بتشريف وحضور الكثيرين من القامات المرموقة سواء فى مجال السياسة أو الإعلام داخل مصر أو خارجها، مما مثل دفعةً قوية لتشجيع الشباب على المشاركة والمنافسة فى وقائع نماذج المحاكاة المختلفة و التى تعمل على مناقشة المشاكل والتحديات التى تواجه الأوطان وسبل حلها والتغلب عليها والوصول إلى آليات لتحقيق التعاون المشترك والمتكاتف من أجل تنمية الدول ونهضة الشعوب، لافتاً إلى أن انعقاد النموذج هذا العام والذى يأتى متزامناً مع هجوم فيروس كورونا المستجد يعد تأكيداً على رغبة إدارة كلية التجارة من وعلى رأسها عميد الكلية ووكلائها وأساتذتها على مواصلة جهدهم وعملهم لضمان استمرار نجاح النموذج فى نسخته السادسة، موجهاً شكره لهم لجهدهم المتميز والرائع فى الإشراف على ذلك النشاط وتدريب الطلاب .

وفى السياق ذاته فقد عبر الدكتور عبدالسلام نوير عن تقديره لكل المشاركين فى النموذج والذى يشهد اليوم ختام دورته السادسة، والذى يهدف إلى تعميق معرفة الطلاب بالشئون الأوربية والذى بدأ العمل به بناء على فكرة من السفير بدر عبدالعاطى، مشيراً إلى أن هذا النموذج يعد درة نماذج المحاكاة بالكلية والذى يسهم فى تقديم معرفة متميزة للمشاركين به فى أهم القضايا الأوربية وسبل إدارتها وحلها ، وهو ما يأتى تجسيداً لرسالة الجامعة والتى تأتى متوافقة مع سياسة الدولة المصرية.

ومن جانبه فقد أكد الدكتور محمد العدوى على أهمية مشاركة الطلاب فى نماذج المحاكاة بمختلف أشكالها لما تعود عليهم بعدة فوائد و التى تتمثل فى زيادة مهارات و قدرات الطلاب فى قيادة الأنشطة و التعاون مع الأخر و التواصل فيما بينهم و كذلك تنمية المهارات البحثية للطلاب من خلال تجميع المادة العلمية و دراسة مواقف الدول الأعضاء بالمجلس بشان قضايا محل الاهتمام فى النموذج، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تنمية مهاراتهم و قدراتهم المختلفة فى إدارة شئونهم الحياتية بشكل عام، ودعم رأس المال البشرى فى جامعة أسيوط و المجتمع المصرى من خلال جيل متميز و واعى وقادر على العمل و الانجاز فى المشاركة السياسية التى تقودها مصر فى تلك المرحلة الحرجة.

وفى ختام أعمال الجلسة الرسمية للمؤتمر فقد قام الدكتور شحاتة غريب شلقامى والدكتور عبدالسلام نوير بإهداء درع الجامعة لكلاً من السفير كريستيان برجر واللواء طارق المهدى والسفير بدر عبد العاطى والسيد أولدرشى فوندروسكا ، وكذلك تكريم الوفد المرافق للسفير كريستيان برجر.

المشاركين فى المؤتمر

المشاركين فى مؤتمر جامعة أسيوط

أعضاء جامعة أسيوط

جامعة أسيوط تكرم المشاركين فى المؤتمر

درع جامعة أسيوط اهداء للمشاركين