اليوم السابع
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تعرف على مستشفى صدر سوهاج بعد تطويره وافتتاحه للجمهور × 5 معلومات.. صور

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:00 ص
تعرف على مستشفى صدر سوهاج بعد تطويره وافتتاحه للجمهور × 5 معلومات.. صور مستشفى صدر سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تشهد محافظة سوهاج اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحة هو ما ظهر بشكل قوى وواضح في تطوير وتجهيز العديد من المستشفيات على مستوى المحافظة، ويأتي مستشفى الصدر في مقدمة تلك المستشفيات التي دخلت منظومة التطوير وتم افتتاحها بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

 

المستشفى دخلت التطوير ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات لمجابهة فيروس كورونا وتم تخصيصها كمستشفى عزل بعد تطويرها على أعلى مستوى من مستويات الرعاية الصحية.

 

اليوم السابع حصل على أهم المعلومات حول المستشفى تعرف عليها:

 

1 - المستشفى تقع بعيدا عن التجمعات السكانية وهو ما كان يصبو إليه جميع مواطنى المحافظة، والمستشفى تتميز بمساحة فضاء حول المبنى وهذا شرط من الشروط الأساسية لاختيار مستشفى لحجز مرضى الدرن بداخلها والمستشفى موجود على الطريق السريع وسهولة الوصول إليها من جميع مراكز وقرى سوهاج.

 

2المستشفى شملت التجهيزات الأساسية من بينها إنشاء جناحين للعناية المركزة بطاقة 14 سريرا، وغرفة غازات كاملة ومواسير غاز كاملة للغرفة والتجهيزات الخارجية للمبنى ذاته التى تم الانتهاء من الطلاء والدهانات وتركيب بروسلين وسيراميك أرضيات وتركيب سيراميك حوائط وتركيب ابواب "الوميتال" وتصليح الابواب الخشبية والشبابيك وتركيب ستائر أسرة للعناية وتركيب التكييفات وتركيب شفاطات الحمامات وتركيب انترلوك للموقع العام وعمل صبة خرسانية عادية لانتظار السيارات.

 

3تم الانتهاء من تركيب خزان الأكسجين وتركيب قاعدة لخزان الأكسجين وتوريد وتركيب المولد الكهربائى وتوريد وتركيب مصعدين كهربائيين وتوريد طفايات الحريق وفرش المبنى بالكامل .

 

4 - تم تزويد المستشفى بالأجهزة الحديثة التى تم توريدها للمستشفى وهى لأول مرة فى محافظة سوهاج ، حيث تم توريد جهاز جين اكسبرتGEN EXPERT"  وهو جهاز لتشخيص جميع أنواع الدرن داخل الرئة وخارجها وجارى حاليا طلب توريد جهاز أشعة مقطعية بجوار جهاز الاشعة العادية المتواجد بداخل المستشفى .

 

5تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى فالمستشفى تضم 70 سرير إقامة فى حجرات زوجية منفصلة (بالطابق الأول وحتى الطابق الرابع علوى و14  سرير عناية مركزة بالطابق الثانى والطابق الثالث العلوى وبهذا تصبح مستشفى الصدر قادرة على استيعاب جميع مرضى الامراض الصدرية وحجز مرضى الدرن، كذلك عزل لمرضى فيروس كورونا .

مستشفى صدر سوهاج (1)
 

 

مستشفى صدر سوهاج (2)
 

 

مستشفى صدر سوهاج (3)
 

 

مستشفى صدر سوهاج (4)
 

 

 


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