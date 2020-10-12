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تعرف على خريطة 68 مدرسة جديدة تدخل الخدمة فى الجيزة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 04:00 ص
تعرف على خريطة 68 مدرسة جديدة تدخل الخدمة فى الجيزة مدارس جديدة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن دخول 68 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بإجمالى 1287 فصلاً دراسياً، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المدارس تتنوع ما بين مدارس إنشاء جديد ومدارس دخلت الخدمة جزئيا وجرى استكمال الأعمال لدخولها كليا، ومدارس نفذت توسعات بها لاستيعاب الكثافات الطلابية، ومدارس جرى عمل إحلال جزئى لها وتعلية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
 
ومن بين هذه المدارس تم دخول 38 مدرسة إنشاء جديد وتوسعات بقرى مراكز المحافظة فى إطار سعى الدولة نحو رفع كفاءة المنظومة التعليمية بالقرى.. ويستعرض "اليوم السابع" المدارس الجديدة التي دخلت الخدمة:
 
• 14 مدرسة تعليم أساسى وإعدادى وثانوى ورسمية ورسمية لغات بمدينة 6 أكتوبر.
• 4 مدارس ابتدائى وإعدادى بمركز ومدينة أبو النمرس.
• 6 مدارس ابتدائى واعدادى وثانوى بمركز ومدينة الصف.
• 5 مدارس ابتدئى وإعدادي ورسمية لغات بمركز ومدينه أوسيم.
• 11 مدرسة ابتدائى وإعدادى بمركز ومدينة أطفيح.
• 6 مدارس تعليم أساسى وثانوى بمركز ومدينة العياط.
• مدرستان "ثانوى وأخرى إعدادى" بمركز ومدينة البدرشين.
• مدرستان "ابتدائى وأخرى ثانوى بمركز ومدينة منشأة القناطر.
• مدرستان "ثانوى وأخرى إعدادى" بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى.
• 5 مدارس تعليم أساسى وإعدادى بحى الوراق.
• مدرستان "رسمية لغات وأخرى متميزة لغات" بحي جنوب الجيزة .
• مدرستان تعليم أساسى بحى شمال الجيزة.
• مدرستان رسمية لغات بحى الهرم.
• مدرستان "ثانوية وتعليم أساسى" بحي العجوزة.
• مدرستان "ابتدائى وتعليم أساسي" بحي بولاق الدكرور.
• مدرسة ثانوية بحى العمرانية.

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