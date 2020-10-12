تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 16 مليون جنيه من المواطنين فى النزهة

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 16 مليون جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتبين من التحقيقات انه عقب ورود معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بقيام شقيقين، بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإستثمارها بسلسة مطاعم مملوكة لهما مقابل ربح سنوى. واضافت التحقيقات ان المتهمين تهربوا من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها من المواطنين، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع شقيقه الهارب وأنهما إستوليا على مبالغ مالية قدرت بنحو 16 مليون جنيه. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه والهارب بالنصب عليهم. وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.