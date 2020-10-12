تايوان تندد بالصين بعد بثها ما وصفته باعترافات جاسوس تايوانى

نددت حكومة تايوان بالصين بعد أن بث التليفزيون الحكومي الصيني فيلما وثائقيا ظهر فيه مواطنا تايوانيا يعترف بزيارة هونج كونج لدعم المتظاهرين المناهضين للحكومة هناك.

وأدانت الصين مرارا تايبه لدعمها حركة الاحتجاج في هونج كونج التي تديرها الصين قائلة إن قوى استقلال تايوان وهونج كونج متواطئة. وتعتبر الصين تايوان إقليما منشقا .

وتقول تايوان إن من واجبها الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. وبث التلفزيون الحكومي الصيني في ساعة متأخرة من مساء الأحد فيلما وثائقيا يوضح بالتفصيل ما وصفه بأنه اعتراف لموريسون لي الذي اعتقلته الشرطة في شنتشن المجاورة لهونج كونج العام الماضي للاشتباه بانتهاكه قوانين الأمن القومي.

وقال التليفزيون الرسمي إن لي سافر إلى هونج كونج لدعم المحتجين ثم توجه إلى شنتشن سرا لتصوير الشرطة شبه العسكرية الصينية.

وقال لي في الفيلم وهو يرتدي زي السجن "أنا آسف للغاية. لقد قمت بالعديد من الأشياء السيئة والخاطئة في الماضي ، وربما أضر بالوطن الأم والبلد".

وفي تايبه وصف مجلس شؤون البر الرئيسي الفيلم بأنه "محض هراء".

وقال "هذا تضخيم سياسي خبيث من الجانب الآخر ، حيث يوقع أحد أفراد شعبنا في فخ القيام بأنشطة تجسس ، ويلحق الضرر بالعلاقات عبر مضيق تايوان".