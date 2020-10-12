بوريس جونسون: لا يمكن تجاهل "تحذيرات كورونا".. وغضب بعد تطبيق نظامه الجديد

كتبت رباب فتحى

حذر رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، من أن المملكة المتحدة لا يمكنها تجاهل التحذيرات بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بينما أغُرق ملايين الأشخاص في حالة إغلاق أعمق، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكشف النقاب عن نظامه الجديد"Three Tier'' أو "الطبقات الثلاث"، وأعلن أن ليفربول ستكون أول منطقة تواجه أعلى القيود - بمعنى إغلاق الحانات ومنع الأسر من الاختلاط كليًا في الداخل أو في الحدائق.

وأوضحت الصحيفة، أن حالة من غضب انتشرت بين البريطانيين بعد أن دخلت أجزاء أخرى من البلاد فى شريحة المستوى الثانى، مع السماح للحانات بالبقاء مفتوحة ولكن منع الأسر من الاختلاط في الداخل. ورغم أن العديد من المواقع لديها بالفعل قيود مماثلة، لكن مواقع أخرى - مثل مانشستر وويست ميدلاندز - ستشهد تشديدًا.

واعتبرت "ديلى ميل" أنه من المربك تخفيف قواعد بعض الأماكن الأخرى، حيث يتم "تبسيط" الترتيبات.

وأصر جونسون، على أنه لم يكن لديه أي خيار بشأن التصرف في الوقت الذي سجلت فيه المملكة المتحدة 13972 حالة إصابة أخرى بفيروس كوفيد اليوم - بزيادة 11 في المائة يوم الاثنين الماضي - قال جونسون إن الخيارات الأخرى هي "السماح للفيروس بتمزيق" أو "تحطيم" الاقتصاد. ارتفع معدل الحالات في ليفربول لكل 100،000 من السكان بنسبة 14.3 في المائة خلال الأسبوع الماضي إلى 609.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي فى مقر مجلس الوزراء هذا المساء: "الأرقام تومض لنا مثل تحذيرات لوحة القيادة في طائرة ركاب ويجب أن نتحرك الآن".

وقالت الصحيفة، إنه يتم تغطية أكثر من 17 مليون شخص من قبل مستويين عالى الخطورة في النظام الجديد للحكومة، بينما تخضع بقية إنجلترا لقاعدة تجمع 6 أشخاص فقط وحظر تجول يبدأ من 10 مساءً في الحانات والمطاعم.