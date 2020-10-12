بريطانيا تسجل قرابة 14 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كتب أحمد عرفة

أعلنت بريطانيا عن تسجيل قرابة 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. من جانبه، قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إن هناك فرصة للقاح ضد كورونا لكن من دون ضمانات.

وقبلها أكد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أنه لا يعتقد أن بلاده بحاجة لإغلاق كلى ثان فى مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف بوريس جونسون، أن الإغلاق الكلي سيحرم الأطفال من التعليم ويضر بالاقتصاد، وتابع رئيس وزراء بريطانيا، أن عدد البريطانيين فى المستشفيات بسبب كورونا أكبر من عددهم وقت الإغلاق.