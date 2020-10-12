بحرية بولندا تفكك أكبر قنبلة من بقايا الحرب العالمية الثانية تزن 5400 كيلو

رويترز

بدأ غواصو البحرية البولندية، اليوم ، الاثنين، عملية تستمر خمسة أيام لنزع فتيل أكبر قنبلة على الإطلاق يتم العثور عليها في بولندا من بقايا الحرب العالمية الثانية، مما أجبر ما يزيد على 750 شخصا على إخلاء منازلهم.

وقالت البحرية على حسابها على فيسبوك إن القنبلة تولبوى، التي أُطلق عليها اسم قنبلة "الزلزال" استخدمها سلاح الجو الملكى البريطاني وتزن حوالي 5400 كيلوجرام، منها 2400 كيلوجرام من المتفجرات.

وجرى العثور على هذه القنبلة في قناة بياست التي تربط بحر البلطيق بنهر أودير وأسقطها سلاح الجو الملكي البريطاني في عام 1945 في هجوم على السفينة لوتسو الحربية الألمانية.

ويقع الموقع بالقرب من بلدة اشوينواويشتشه في شمال غرب بولندا، حيث تم افتتاح محطة للغاز الطبيعي المسال في عام 2016.

وقالت متحدثة في شركة جاز-سيستم المشغلة للموقع "لن تكون هناك شحنات أثناء تفكيك القنبلة"، مضيفة أن توقيت نزع فتيل القنبلة تم الاتفاق عليه بين الشركة والبحرية والسلطات المحلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إجلاء 751 شخصا من المنطقة اليوم الاثنين.