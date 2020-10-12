وذكرت صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية أن وزير الدفاع السابق تارو كونو هو من قدم هذا الاقتراح في وقت سابق من هذا العام.



وقال المسؤولون الحكوميون - الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم - إنه تم تعليق المناقشات في وزارة الدفاع في أعقاب قرار الحكومة في يونيو الماضي بإلغاء خطتها لنشر نظام الدفاع الأرضي إيجيس آشور الذي طورته الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى مجابهة التهديدات الصاروخية من كوريا الشمالية.



وتخطط اليابان لبدء العمل على طائرة مقاتلة جديدة في 2024 مع شركات أمريكية أو بريطانية، وتهدف إلى تقديمها بحلول السنة المالية 2035 في الوقت المقرر خلاله إحالة طائرات إف-2 الحالية.



وتقدر وزارة الدفاع اليابانية أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 2ر1 تريليون ين لتطوير طائرة مقاتلة مأهولة، في حين أن تكلفة تصنيع الطائرة بدون طيار التي لا تتطلب معدات أمان أقل بكثير.