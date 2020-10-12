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النيابة تطلب التحريات حول عصابة التنقيب عن الآثار في مدينة نصر

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:59 م
النيابة تطلب التحريات حول عصابة التنقيب عن الآثار في مدينة نصر قطع اثرية_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة مدينة نصر، بإجراء تحريات المباحث حول نشاط 8 أشخاص، لقيامهم بالتنقيب عن الآثار. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل حوش كائن بمنطقة مقابر "ترب الغفير" بدائرة القسم.

وبالانتقال لمحل البلاغ تمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث القسم، من ضبط (8) أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الحوش المُشار إليه "ملك أحدهم"، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 6 متر كما تم ضبط أدوات الحفر والتنقيب. بمواجهتهم أقر مالك الحوش بقيامه بإحضار باقى المتهمين للحوش ملكه لمساعدته فى أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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