المترو يقدم هدايا مجانية للركاب فى محطتى أنور السادات والعتبة.. اعرف التفاصيل

كتب رضا حبيشى

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تقديم هدايا رمزية لعدد من جمهور الركاب بمختلف فئاته عند شرائهم تذكرة ركوب المترو من خلال شبابيك صرف التذاكر.

وأعطى المهندس على الفضالى، رئيس مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة توجيهات بتواجد عدد من المسؤولين عن إدارة إيرادات الركاب بمحطة أنور السادات بالخط الأول وكذلك محطة العتبة بالخط الثاني لاختيار عدد من الفائزين أثناء شرائهم لتذكرة الركوب تم اختيارهم للفوز بكارت محفظة التذاكر بقيمة خمسون جنيهاً كهدية مجانية من الشركة حيث يمكن استخدامه بديلاً عن التذكرة الورقية وبمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات حيث يمكن شحنه من خلال مكاتب صرف التذاكر حتى مائتي جنيهاً.

وفى سياق متصل أثنى جميع الفائزين على هذه المبادرة الفريدة التى تقدم لأول مرة داخل محطات مترو الأنفاق، حيث قال محمود كامل عبدالمطلب 60 عاماً يعمل محاسب قانونى أن مترو الأنفاق يعد الوسيلة الأهم داخل القاهرة الكبرى والتى لا غنى عنها بشكل يومى.

ومن جانبها قالت دينا محى الدين اسماعيل 37 عاما تعمل طبيبة أسنان أن تلك المبادرة ستمثل تشجيعاً لجمهور الركاب على إستقلال المترو والذى يتميز بالسرعة والنظافة والأمان.

وأضاف حازم عبدالحميد عبدالرحمن 37 عاماً يعمل محامى حر أن مترو الأنفاق هو إنجاز من إنجازات الدولة المصرية وأن هذة الوسيلة هى الوسيلة الأكثر إلتزاما بالإجراءات الإحترازية فى ظل انتشار جائحة كورونا .

وختاماً قالت ولاء أبو بكر عبدالرازق 37 عاما ربة منزل أن مترو الأنفاق وسيلة مواصلات تتميز بالسهولة والسرعة بعيداً عن زحام المواصلات الأخرى وأن مترو الأنفاق ظل الأرخص بين وسائل النقل الجماعي نظراً لما يقدمه من خدمات تليق بالمواطن المصرى.

وتمنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع قيادتها والعاملين بها، رحلة سعيدة يتوافر بها كافة سبل الراحة والأمان لجميع مستخدمى هذا المرفق الحيوى الهام، الذى يخدم ملايين المصريين يومياً.