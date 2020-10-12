العثور على جثة سيدة مقتولة وملقاة بإحدى الترع بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

عثر أهالى مدينة بسيون بمحافظة الغربية على جثة لسيدة مسنة مقتولة وموثقة بالحبال وملقاة بإحدى الترع، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى بطنطا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطاراً من مأمور مركز شرطة بسيون بتحرير أسرة سيدة تدعي"سعاد.م.ج" 60 سنة محضرا باختفائها، فى ظروف غامضة، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث مركز بسيون برئاسة الرائد محمد عمار رئيس مباحث المركز.

وتوصلت التحريات إلى وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وتم التوصل إلى الجناة وبتضييق الخناق عليهم تم ضبطهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيامهم بقتل المجني عليها وتوثيقها بالحبال ولفها فى بطانية وإلقاء الجثة بإحدى الترع، وتم العثور على الجثة ونقلها لمشرحة مستشفي المنشاوى بطنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.