اليوم السابع
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"الطفولة والأمومة" يستنكر فيديو "تمثيلية" ذبح أطفال على طريقة داعش

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:13 ص
"الطفولة والأمومة" يستنكر فيديو "تمثيلية" ذبح أطفال على طريقة داعش الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة
كتب وليد عبد السلام

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أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأطفال يؤدون تمثيلية لتجسيد قصة شهداء ليبيا الذين تم إعدامهم على يد عناصر داعش الإرهابية عام 2015 ، الأمر الذي آثار استياء الجميع. 
 
واستنكرت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة هذه الواقعة وبشدة، لافتة إلى أن ما تم بثه من خلال هذا الفيديو ما هو إلا تحريض على العنف وإيذاء لمشاعر الأطفال، حيث ظهر الأطفال وهم يقومون بأداء مشهد يصور حادثة إعدام لـ21 من المصريين الأقباط على أحد شواطئ سرت الليبية والتي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في عام 2015 ، وظهر الأطفال وهم يرتدون ملابس برتقالية تشبه التى ارتداها شهداء ليبيا وقت إعدامهم ويدهم مغلولة خلف ظهورهم ويسيرون في صف واحد بانتظام ، وخلف كل طفل شخص يرتدي ملابس سوداء أشبه بعناصر داعش ويمسكون في أيديهم خناجر تشبه التي قطعوا بها رؤوس الشهداء. 
 
وفي هذا الصدد أكدت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال وتقديم الدعم اللازم لافتة إلى أنه تم إبلاغ الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب سيادة المستشار النائب العام ، لما تشكله هذه الواقعة مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل المصري في شأن تعريض الأطفال للخطر و إيذاء نفسي للأطفال القائمين على هذا التصرف وتوجيههم إلى ممارسة السلوك العداوني والعنف. 
 
مؤكدة على أن المجلس سيقدم الدعم النفسي للأطفال جزاء ما تعرضوا له من إيذاء وبث روح الكراهية لديهم.

الطفولة والأمومة

داعش

زبح الأطفال

ليبيا

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