الشعوب الآسيوية أكثر عرضة للوفاة بسبب فيروس Covid-19 .. اعرف السبب

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة أن الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية هم أكثر تأثراً بـ Covid-19، حيث يؤثر فيروس كورونا الجديد ،على الأشخاص المختلفين في العرق.

ووفقًا لدراسة جديدة ، يتحمل مرضى الأقليات العرقية عبئًا أكبر من المرض مقارنة بالمرضى بالأشخاص أصحاب البشرة البيضاء، وقالت إنه على الرغم من أن الأشخاص من أصل أسود من المرجح أن يطلبوا دخول المستشفى بسبب المرض ، فإن المرضى الآسيويين لديهم خطر متزايد للوفاة في المستشفى من Covid-19.

ونقل موقع " thehealthline" عن أحد مؤلفي الدراسة ، قوله: " أنه بالنسبة للمرضى السود ، قد تكون المشكلة هي كيفية منع العدوى الخفيفة من التطور إلى درجة شديدة ، بينما بالنسبة للمرضى الآسيويين ، قد تكون كيفية علاج المضاعفات التي تهدد الحياة".



الاسيوين وفيروس كورونننا

العلاقة بين الخلفية العرقية و SARS-CoV-2



بالنسبة للدراسة التي نُشرت في مجلة EclinicalMedicine ، حلل الباحثون بيانات من 1827 مريضًا بالغًا تم قبولهم في مستشفى King’s College ، جنوب شرق لندن ، مع تشخيص أولي لـ Covid-19 بين 1 مارس و 2 يونيو 2020.

من بين 872 مريضًا تم قبولهم من جنوب شرق لندن الداخلي ، وجد أن 48.1 % من العرق الأسود ، و 33.7 % من البيض ، و 12.6 % مختلطون ، و 5.6 % من أصل آسيوي.

أظهر التحليل أن مرضى العرق الأسود والمختلط لديهم مخاطر أعلى بثلاثة أضعاف من دخول المستشفى بسبب Covid-19 مقارنةً بسكان المدينة البيضاء في نفس المنطقة. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالبقاء داخل المستشفى ، لم يكن هناك فرق كبير بين المرضى السود والمرضى البيض.

وفقًا للتحليل ، فإن المرضى الآسيويين لديهم مخاطر أقل للمطالبة بدخول المستشفى مع Covid-19 مقارنة بالمجموعات الأخرى، ولكن المرضى الآسيويين كانوا أكثر عرضة للوفاة في المستشفى بسبب Covid-19 ويتطلبون دخول وحدة العناية المركزة مقارنة بالمجموعات الأخرى.

لماذا يتأثر المرضى من الأقليات العرقية بشكل أكبر بـ Covid-19؟



بناءً على تحليل بيانات مرضى Covid-19، قال الباحثون إن هناك انتشارًا أعلى للأمراض المصاحبة، وخاصة مرض السكري، بين مرضى الأقليات العرقية.

اقترحت الدراسة، أنه بصرف النظر عن الأمراض المصاحبة والعوامل الاجتماعية والاقتصادية، قد تساهم العوامل البيولوجية أيضًا في تأثير Covid-19 على مجتمعات الأقليات، ومع ذلك ، دعا الباحثون إلى مزيد من البحث لإثبات هذه النتيجة على السكان متعددي الأعراق في البلدان الأخرى.

في أغسطس ، أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقريرًا قال إن معظم الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى ولديهم حالات مؤكدة من COVID-19 كانوا من السود. وقالت إن فيروس كورونا قتل أيضًا عددًا أكبر من أصحاب البشرة السمراء في جميع أنحاء الولايات المتحدة مقارنة بأصحاب البشرة البيضاء.