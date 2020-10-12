الشرطة الألمانية تحقق مع سيدة عطست في وجه رجل رفض الالتزام بمسافة التباعد

كتبت: هناء أبو العز

تحقق الشرطة الألمانية مع سيدة نزعت كمامتها، وعطست في وجه رجل، لرفضه الالتزام بالمسافة المحددة للتباعد الاجتماعى الضرورية، لمكافحة انتشار وباء كورونا.

وفى ظل تزايد المخاوف حول العالم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، قامت سيدة ألمانية بنزع كمامتها عند ماكينة دفع آلي، وقامت بالسعال في وجه رجل موجود بالقرب منها.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الإثنين، إنه يشتبه أن سبب هذا التصرف من قبل السيدة في بلدة أوبرتويرينجن بولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا، هو عدم احترام الرجل لمسافة التباعد الجسدي حين كان واقفا على بعد سنتيمترات قليلة خلف السيدة في الطابور أمام ماكينة الدفع.

وأضافت الشرطة أن السيدة ارتدت الكمامة مجددا بعد هذه الواقعة، وونقلت الصحف المحلية الواقعة، موضحة أن شاهدة كانت موجودة فى المكان لفتت انتباه الشرطة إلى الواقعة.

وتبحث الشرطة حاليا عن كلا طرفي الواقعة بمساعدة صور كاميرا المراقبة، وقال المتحدث باسم الشرطة إنه إذا تبين أن السيدة مصابة بفيروس كورونا مثلا، سيتعين عليها توقع مواجهة دعوى قضائية بتهمة إلحاق إصابة جسدية بالغير.

وفي مؤشر على تزايد المخاوف بألمانيا من تفشي الوباء وعدم التزام قواعد السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي، جدد ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا دعوته إلى فرض غرامات موّحدة في جميع أنحاء ألمانيا بقيمة 250 يورو عند انتهاك ارتداء أقنعة الأنف والفم (الكمامات)، وهي قاعدة سارية بالفعل في ولاية بافاريا.

وأكد المسؤول الألماني البارز أن كورونا لا تزال خطيرة كما كانت في الربيع، وحذر قائلا: "إذا لم نعكس المسار سريعاـ فقد يحدث التطور ذاته الذي حدث في فرنسا أو إسبانيا مع زيادة كبيرة في الأعداد وعدم القدرة على التحكم في حالات الإصابة".