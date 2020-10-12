السيسي حبيب المصريين تريند على تويتر.. ومغردون: حمل روحه على كتفه

كتب محمد سعودي

دخل هاشتاج "السيسي حبيب المصريين" و"لولا الجيش المصري" قائمة الهاشتاجات الأكثر رواجا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الأحد، حيث أشار رواد السوشيال ميديا إلى الرسائل التي وجهها الرئيس خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بمناسبة نصر أكتوبر المجيد.





وقال أحد رواد تويتر :"ماشوفناش رئيس بيحب شعبه للدرجة دي، ماصقفتش للباطل وقت حكم الإخوان، وحملت روحك على كفك وحميتنا، والنهاردة أعلنت أنك مش هتتصالح مع اللي بيأذي شعبك وولادك خوفك علينا بيأثرنا ياريس، وجمايلك كترت علينا وربنا يقدرنا ونردهالك ولو إننا مهما عملنا مش هنقدر نوفيك حقك #السيسي_حبيب_المصريين".





فيما قال آخر :"الرئيس السيسي قال كلمة النهاردة لازم كلنا ناخد بالنا منها والكلمة موجهة لشعب مصر ثم أعداء مصر ( محدش يقدر يهزمكم بحرب من بره ) ( البعض يريد أن يجعل الرأي العام أداة لتدمير الدولة ) ( هدفنا الحفاظ على الدولة وليس النظام ) #السيسي_حبيب_المصريين".





من جانبه أشار مغرد آخر عبر تويتر إلى حديث الرئيس السيسي قائلا :"عجبتني النهاردة فى الندوة وأنت بتوجه رسائلك للكلاب بأننا لن نتسامح مع من تلوثت أيديهم بالدماء وانشاء الله سيناء هاتنضف قريبا".





يأتي ذلك بعدما ألقى الرئيس السيسي كلمة خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بمناسبة نصر أكتوبر المجيد وجه خلالها رسائل قوية، حيث إذ أكد الرئيس على أن مصر لا يمكن هزيمتها بحرب من الخارج.









وشدد الرئس على أن مسألة التصالح مع من يرغب في هدم البلاد مرفوضة، مطالبًا الرأي العام بأن ينتبه للحرب التى تريد هدم الدولة.

ولفت الرئيس السيسى، لخطورة حروب الجيل الرابع والخامس في هدم الدول والتشكيك في قدرات الشعب وقياداته، وأوضح أن "اليومين اللي فاتوا شهدنا محاولة للنيل من صمود الشعب ومحاولة لهدم الدولة".

وقال الرئيس السيسى: "إحنا بنموت نفسنا عمل وجهد وفكر.. عشان نطلع بالدولة قدام"، وأقسم على أن ما تحقق في 6 سنوات في مصر تجاوز عمل 20 عاما.

وأضاف في كلمته : "الإعلام اللى برا بيقول دول فاسدين سايبينكم وبيعذبوكم، لا والله.. والله لأحاجى الكل يوم القيامة على اللى إحنا بنعمله لبلدنا".