السبت المقبل.. مؤتمر جماهيرى احتفالاً بالذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة

كتب أسامة عبد الحميد

تشهد المؤسسة الإجتماعية بشبرا الخيمة والتابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى الساعة السابعة من مساء يوم السبت المقبل، الموافق 17-10-2020، مؤتمراً جماهيرياً للاحتفال بالذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة.

وأكد محمد وهب الله، الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لشباب العمال، فى بيان اليوم، أن المؤتمر سوف يتحدث فيه نخبة من القيادات العمالية ،إحتفالا بتلك الذكرى المجيدة التي أكدت على أن تلاحم الشعب وفى القلب منه العمال مع جيشه الباسل ،وقيادته السياسية الوطنية يحقق الانتصارات، مضيفا أن المؤتمر الجماهيرى فرصة لإبراز دور عمال مصر فى الوقوف بجانب دولتهم في مواجهة كافة التحديات، مؤكدا على أنهم مستمرون فى هذه المساندة والدعم.

كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة الـ27، واتحاداته المحلية ومؤسساته الثقافية والاجتماعية، قد شارك الجمعة قبل الماضية، فى تظاهرة فى حب مصر بمناسبة الاحتفال بالذكرى 47 لحرب أكتوبر 1973 المجيدة.

وأكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن المشاركة العمالية في القاهرة والمحافظات تأتى احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر المجيدة ودعما للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيدًا على دور العمال في المشاركة والتنمية، ومواجهة كافة التحديات باعتبارهم قوى إنتاجية وبشرية كبيرة.