التعليم: جائحة كورونا أعطت دفعة قوية لمنظومة التعليم عن بعد فى مصر

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة دربت حوالى 15 معلما فى حوالى 4 أيام على منصة الإدمودو، مشيرا إلى أن الطلاب تعودوا على التعليم عن بعد فى التيرم الثانى بالعام الدراسى الماضى، مضيفا أن التعليم الهجين يعتمد على المحتوى الرقمى وربط المدارس بالمنصات الإلكترونية التعليمية، لافتا إلى أن جائحة فيروس كورونا أعطت دفعة قوية لمنظومة التعليم عن بعد فى مصر، كما أن التقدم فى تكنولوجيا المعلومات أصبح جيدا للغاية، وهناك معلمون تعلموا كثيرا عن التكنولوجيا أثناء فترة كورونا.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب، لبرنامج "المواجهة"، تقديم الإعلامية ريهام السهلى، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن التعليم الهجين يزيد من قدرات الطلاب على التفكير والتخلص من الحفظ والتلقين كما كان قديما.

وأكمل نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة مع دخول العام الدراسى المقبل، قائلا: "سيكون هناك التباعد المكانى على الأقل متر ويجب ارتداء الكمامة وقياس درجة حرارة الطالب أثناء دخوله المدرس".

وأوضح، أن الوزارة لديها ثقة فى الإجراءات الاحترازية وهو ما شاهدناه أثناء امتحانات الثانوية العامة الماضية فى ظل أزمة فيروس كورونا، موضحا أن البنية التكنولوجية فى المدارس الفنية تم دعمها فى الفترة الأخيرة.