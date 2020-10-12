الأمم المتحدة: كوارث العالم تسببت بخسارة 3 تريليونات دولار وقتلت 1.2 مليون

كتب محمد عبد العظيم

قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن الكوارث في العالم تسببت بخسارة 3 تريليونات دولار للعالم خلال عقد، وأن الكوارث قتلت 1.2 مليون شخص خلال 10 سنوات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وعلى جانب آخر، بعث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رسالة اليوم بمناسبة أسبوع الأغذية العالمي المقرر خلال هذا الأسبوع من 12 إلى 16 أكتوبر، أكد فيها أن النظم التي تجلب الغذاء إلى موائدنا لها أثر عميق على اقتصاداتنا وصحتنا وبيئتنا.

وقال جوتيريش إن النظم الغذائية هي أحد الأسباب الرئيسية وراء فشلنا في البقاء داخل الحدود الإيكولوجية لكوكبنا، ولكنها يمكن أن تكون أيضاً المفتاح لمعالجة أزمة المناخ والتصدي لفقدان التنوع البيولوجي المتصاعد وبناء مجتمعات أوفر صحة."

وأضاف جوتيريش قد أبرزت جائحة كوفيد-19 هذا العام هشاشة نظمنا الغذائية وازداد الذين يعانون الجوع بالملايين وفُقدت ملايين الوظائف، ولمعالجة هذه المسائل، عقدتُ العزم على تنظيم مؤتمر قمة معني بالنظم الغذائية في العام المقبل، مؤكدا : "سيكون هذا المؤتمر ’مؤتمرَ قمة للشعب‘ و’مؤتمر قمة للحلول".