الأمم المتحدة تحث بنوك التنمية على التوقف عن تمويل مشاريع الوقود الأحفوري

رويترز

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين، بنوك التنمية على التوقف عن مساندة مشاريع الوقود الأحفوري، مصعدا بذلك الضغط على البنوك التي تدعمها الدولة قبيل قمة حول تغير المناخ تستضيفها فرنسا الشهر القادم.

ويطالب أنصار حماية البيئة منذ سنوات بأن تتوقف البنوك التجارية ذات الملكية العامة في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا عن تمويل محطات الكهرباء الجديدة التي تعمل بالفحم أو استكشاف النفط أو البنية التحتية للغاز الطبيعي، لكن بنوك التنمية في العالم تواجه أيضا دعوات لوقف التمويل لصناعة الوقود الأحفوري.

وحث جوتيريش في اجتماع افتراضي إئتلافا لوزراء المالية وصانعي السياسات الاقتصادية من عشرات الدول على ضمان أن تنهي بنوك التنمية تدريجيا الاستثمارات في الوقود الأحفوري وأن تزيد بشكل سريع الدعم للطاقة المتجددة وتساند مشاريع لمساعدة أولئك الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

وقال في رسالة بالفيديو "نحتاج إلى قيادة تتحرك بخطى سريعة وكبيرة وحاسمة.. أنا أعول على هذا الائتلاف للتصدي للتحدي."

وتستضيف فرنسا ما تقول إنه أول اجتماع عالمي لجميع بنوك التنمية العامة لمناقشة تغير المناخ في الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني.