استطلاع يظهر أن أكثر من 40% من الإسبان يؤيدون النظام الجمهورى

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الاثنين أن أكثر من 40 في المئة من الإسبان يؤيدون النظام الجمهوري وذلك في أعقاب مغادرة الملك السابق خوان كارلوس للبلاد.

وقال 40.9 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم يفضلون الجمهورية بينما أيد العائلة الملكية 34.9 في المئة وقال 24.2 في المئة إنهم لم يحسموا رأيهم.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 3000 فرد أن 48 في المئة يريدون إجراء استفتاء على الملكية وهو السبيل الوحيد في ظل الدستور الإسباني لتقرير مصير المؤسسة الملكية. واعترض على ذلك 25 في المئة وقال 16.1 في المئة إنهم لم يحسموا رأيهم.

وكان استطلاع أجري لحساب صحيفة إيه.بي.سي قد أظهر أن 33.5 في المئة يؤيدون الجمهورية و56 في المئة يؤيدون النظام الملكي.

وقالت وزيرة الدفاع مارجاريتا روبليس إن الملكية "جزء أساسي من الميثاق الدستوري" وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة إيه.بي.سي اليوم.