اختبار أمريكى جديد لـCovid-19 يمكنه كشف الفيروس خلال 5 دقائق

كتبت إيناس البنا

طور الباحثون اختبارًا جديدًا " جديدا " يمكن أن يخبرك ما إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا في غضون 5 دقائق فقط، حيث لا يتطلب التشخيص معدات معملية باهظة الثمن ، مما يعني أنه من المحتمل طرحها للاستخدام في المدارس وأماكن العمل ومكاتب الأطباء، وتوصل فريق من العلماء الأمريكيين بقيادة الدكتورة جينيفر دودنا ، الحائزة على نصيب من جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2020 هذا الأسبوع ، إلى طريقة للكشف عن الفيروس باستخدام تقنية تعديل الجينات CRISPR.

يعد الاختبار أسرع بكثير من التشخيصات الحالية التي يمكن أن تصل إلى 24 ساعة أو أكثر لإرجاع نتيجة ، ويقول الخبراء إنه يبدو واعدًا.



اختبار كورونا فى 5 دقائق

ووفقا لتقرير موقع " dailystar" البريطاني، فإن التشخيص الجديد يعمل بشكل أسرع من التشخيص الذي تم تطويره في مايو ، باستخدام تقنية CRISPR أيضًا ، والتي تمكنت من اكتشاف الفيروس في غضون ساعة.

وتعمل تقنية CRISPR عن طريق تحديد تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA) الفريد لفيروس SARS-CoV-2 وإنشاء "دليل" RNA تكميلي يرتبط به عند وضعه في المحلول، وعندما يحدث الارتباط ، يتم إطلاق جزيئات الفلورسنت، ثم يتم تسليط الليزر على العينة وإذا أضاء ، فهذا يشير إلى وجود الفيروس.

تطلبت اختبارات كريسبر الأولية من الباحثين "تضخيم" الحمض النووي الريبي لزيادة احتمالات اكتشافهم للإشارة ، مما يكلفهم الكثير من المال والوقت، لكن فريق الدكتور دودنا الآن يدعي أنه ابتكر تشخيصًا يعمل بدون تضخيم الحمض النووي الريبي ، بدلاً من تحديد أدلة متعددة تعمل جنبًا إلى جنب لزيادة حساسية الاختبار.

ومع ذلك ، تقول عالمة الفيروسات ميلاني أوت ، التي ساعدت في قيادة المشروع ، وإن الاختبار الجديد له ميزة هائلة: السرعة، وأضافت لقد كان قادرًا على تحديد مجموعة من 5 عينات سريرية إيجابية بدقة تامة مع أخذ 5 دقائق فقط لكل اختبار ، في حين أن الاختبار القياسي قد يستغرق يومًا أو أكثر لإرجاع النتائج.