اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 09:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسرائيل تسجل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 08:46 م
إسرائيل تسجل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا فى البلاد تجاوز الألفين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1618 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن العدد الإجمالى للوفيات جراء فيروس كورونا وصل إلى 2016 حالة.

 

وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 1618 إصابة أمس من أصل 23032 فحصا، ومن بين المصابين 827 مريضا بحالة خطيرة، و227 يخضعون لأجهزة التنفس، وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الإصابات النشطة حاليا بلغ 52892 حالة.


إسرائيل

كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة