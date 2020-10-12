إسرائيل تسجل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا فى البلاد تجاوز الألفين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1618 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن العدد الإجمالى للوفيات جراء فيروس كورونا وصل إلى 2016 حالة.

وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 1618 إصابة أمس من أصل 23032 فحصا، ومن بين المصابين 827 مريضا بحالة خطيرة، و227 يخضعون لأجهزة التنفس، وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الإصابات النشطة حاليا بلغ 52892 حالة.