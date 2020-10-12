إسبانيا تكرم من يكافحون وباء كورونا فى يومها الوطنى

وكالة الأنباء الإسبانية - إفى

أشادت إسبانيا ، بكل من كافح وما زال يكافح من أجل وقف تفشي فيروس كورونا المستجد ، (كوفيد-19)، خلال الاحتفال باليوم الوطني في 12 أكتوبر، والذي تم تقليص فعالياته بشكل كبير هذا العام بسبب الوباء.

وتم نقل العرض العسكرى التقليدى الذى يقام سنويا فى ممر (دي لا كاستيانا)، الشريان الرئيسى لمدريد، إلى ساحة (لا أرميريا) في القصر الملكي، حيث اجتمعت السلطات الإسبانية الرئيسية مع اتخاذ كافة التدابير الأمنية الخاصة بالوباء.

وترأس ملكا إسبانيا، فيليبي السادس، والملكة ليتيثيا، مع الأميرتين ليونور وصوفيا، الفعالية التي حضرتها الحكومة بأكملها، وعلى رأسها الاشتراكي بدرو سانشيز.

وشارك في الفعالية بجوار رئيس الحكومة، المسؤولين الإقليميين (معظم رؤساء الأقاليم ذاتية الحكم، باستثناء كتالونيا وإقليم الباسك) المحليين والعسكريين، بالإضافة إلى قادة الأحزاب السياسية.

يذكر أن الاحتفال باليوم الوطني جمع بدرو سانشيز مع رئيسة إقليم مدريد، إيزابيل دياث أيوسو، وعمدة العاصمة، خوسيه لويس مارتينيث ألميدا، لأول مرة بعد إصدار الحكومة قرارها بفرض حالة الطوارئ في مدريد لمواجهة الوباء على عكس إرادة الحكومة الإقليمية. (إفي)