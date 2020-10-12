إزالة 80 حالة إشغال بالشوارع فى حملة مكبرة بحى وسط الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات والتفتيش على رخص المحلات بشوارع حى وسط، حيث تم التحفظ على 40 حالة إشغال متنوع ورفع 40 من الحواجز الحديدية والكاوتش التالف، وإغلاق معرض لبيع الرخام.

وأشار حى وسط الإسكندرية، فى بيان له اليوم، إلى أن الحملة جاءت تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ وبقيادة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمشاركة الإدارات المعنية بحى وسط، تحت إشراف اللواء علاء يوسف رئيس الحى، وفى إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لضبط الشارع ومحاربة ظاهرة الإشغالات والتعديات، وقامت اليوم حملة مكبرة، لفرض الانضباط والتصدى لظاهرة الإشغالات والتعديات بشوارع حى وسط.

وقد توجهت الحملة إلى شوارع: المحمودية، بورسعيد، لاجتيه، الملك الصالح، جواد حسنى، وأبو قير، وتم خلالها إزالة ورفع 40 من حالات الإشغالات المتنوعة والتحفظ عليها، رفع وإزالة 40 من الحواجز الحديدية والكاوتش التالف التى تستخدم لحجز أماكن للسيارات وتعيق المارة والمرور، التفتيش على رخص المحلات وإغلاق معرض لبيع الرخام بشارع جواد حسني.

فيما تم شن حملة مكبرة بناء على توجيهات اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، توجهت إلى شارعى: منشا وقنال السويس بالكامل، وتم خلالها رفع وإزالة عدد من اللافتات والبنرات المخالفة.

من جهه أخرى وتنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالارتقاء بمستوى خدمات النظافة المقدمة لمواطنى الثغر، قامت إدارة النظافة بحى وسط اليوم برفع كميات كبيرة من المخلفات المتنوعة ومخلفات الأشجار من شارعى: أحمد حسنين وأفلاطون، ومن داخل مدرستى نبوية موسى وأبو العز الحريرى بمحرم بك، تقدر بـ 20 طنا.



حملة مكبرة بالإسكندرية



حملة مكبرة بالإسكندرية