إزالة 100 متر رمال تعيق الطرق بوسط سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتهى مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء من رفع 100 متر رمال ، زحفت على مجرى طرق وتسببت فى إعاقة حركة السير عليها، وقال أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه بناء على الشكوى الواردة من الأهالي بقطع طريق (الحسنة القصيمة) بالرمال والأتربة مما يعوق حركة سير السيارات ويهدد أرواح المواطنين، تم الدفع بمعدات ولودر المجلس لإزالة كافة الرمال والأتربة العالقة التى تعوق حركة السير على الطريق، ورفع وإزالة أكثر من 100 متر من الرمال والأتربة.

وأشار إلى أنه تم فتح الطريق والتأكد من عودة سير حركة السيارات عليه بطريقه آمنة وذلك حرصاً على سلامة المواطنين وحفاظا على أرواحهم.

يذكر أن مركز الحسنة بوسط سيناء شهد افتتاح اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لعدد من المشروعات الخدمية، وضمت المدرسة الصناعية، مبني إداري ، و12 فصلا ، و8 ورش، بتكلفة قدرها 26 مليون جنيه، وأعمال تطوير ورفع كفاءة محطة المياه بالحسنة التى تعمل بطاقة تصميمية 300 متر يوميآ وبقدرة تشغيل 500 كيلو وات.

وكان أحال اللواء أسامة أحمد العفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء موظفى وحدة قروية بوسط سيناء للتحقيق لتغيبهم عن العمل، جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها لتفقد سير العمل ب3 وحدات قروية ومراجعة موقف تنفيذها للخدمات المقدمة للمواطنين .