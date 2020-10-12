إرهابيون يقتلون 5 أشخاص ويحاصرون قرية وسط مالى

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ذكرت صحفية "مالي أكتياليتي" أن خمسة من سكان قرية في وسط مالي قُتلوا على يد إرهابيين يحاصرون المنطقة.

وأضافت الصحيفة -على موقعها الإلكتروني- أن المنطقة شهدت يوم الثلاثاء الماضي عملية خطف لعشرين شخص خلال سوق أسبوعي وسط البلاد، ولا يزال تسعة منهم رهن الاحتجاز لدى المجموعة الإرهابية التي تحاصر المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس القرية بخاري كوليبالي قوله إن القرية معزولة عن البلاد بسبب الإرهابيين الذين أغلقوا جميع طرق الوصول إليها.

وأضاف كوليبالي أن سبب مقتل الأشخاص الخمسة هو محاولتهم الدخول إلى هناك، فتعرضوا لكمين، قُتل فيه خمسة أشخاص، وأُصيب 15 آخرون.