إحالة 25 موظفا بالوحدة المحلية بالصلاحات للتحقيق ببنى عبيد بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

وجه حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة بنى عبيد بمحافظ الدقهلية بالمرور واللجنة المكلفة من مسئولى إدارة التفتيش المالى والإدارى برئاسة المركز، بالمرور والتفتيش على الوحدة المحلية لقرية الصلاحات ببنى عبيد، لمتابعة حسن سير العمل وانتظامه والوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين المترددين على الوحدة من أهالى القرية وتوابعها فى شتى المجالات الخدمية.

وخلال ذلك تم تفقد دفتر الحضور والانصراف لمتابعة الانضباط الوظيفى، والتأكد من تواجد الموظفين والعاملين، وتم التقفيل على 7 موظفين، وعمل تأخير لـ18 موظف آخر، وإحالتهم للتحقيق.

وأكد رئيس المركز على استمرار المرور والمتابعة الميدانية للتفتيش على كافة المنشآت الحكومية بنطاق المركز، للتأكد من تواجد جميع الموظفين بكل منشأة خدمية لتقديم الخدمات للمواطنين المترددين على هذه المصالح الحكومية، للارتقاء بمستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من أهالى المركز فى شتى المجالات الخدمية

جاء ذلك فى إطار الانضباط والالتزام الوظيفى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.