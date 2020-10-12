إحالة مدير مدرسة وعدد من العاملين للشئون القانونية بإدارة فارسكور في دمياط

دمياط معتز الشربينى

تابع اليوم، عبد الرازق الزيني وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط، عدة مدارس للوقوف على مدى الاستعدادات والانتهاء من أعمال الصيانة لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث قام بمتابعة عدد من مدارس إدارة فارسكور التعليمية. وخلال متابعته تبين عدم انتظام العاملين بإحدى المدارس وعدم الانتهاء من أعمال التجهيزات لاستقبال العام الدراسى.

الأمر الذي استدعى رفعه لوكيل الوزارة، والذي بدوره قرر إحالة مدير المدرسة والمقصرين للشئون القانونية، وشدد وكيل المديرية على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل دور لجان الصحة بكل مدرسة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبناء على تعليمات عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، بمتابعة استعدادات المدارس لبداية العام الدراسي الجديد.