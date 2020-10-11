12 خطأ شائع خلال فصل الشتاء.. احرص على تجنبها لضمان صحة أفضل

كتبت أمل علام

يأتي الشتاء 2020 هذا العام، في ظل انتشار فيروس كورونا، لذلك من الضروري تجنب الأخطاء الشائعة التي نرتكبها جميعًا خلال موسم الشتاء، وذلك لأن العديد من أنواع الأمراض مثل البرد، والسعال، والإنفلونزا، والحساسية، تصل إلى ذروتها خلال هذا الوقت، إلى جانب بعض التغيرات السلوكية بسبب درجة الحرارة الباردة، والتي قد تؤدى إلى عادات سيئة معينة، وتؤدى بنا إلى نمط حياة غير صحى، وقال موقع Boldsky : تختلف متطلبات الجسم في فصل الشتاء، وبالتالي، يجب أن نحافظ على لياقتنا البدنية، ونظامنا الغذائي للحفاظ على قوة جهاز المناعة لدينا، والبقاء خاليًا من الأمراض خلال الموسم.

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عدم تناول الكثيرمن الماء

الأخطاء الغذائية الشائعة التي نرتكبها عادة خلال فصل الشتاء

1. عدم شرب كمية كافية من الماء

يفقد الجسم الماء بشكل رئيسي من خلال العرق والتبول والهضم في الشتاء، حيث تقل الأنشطة البدنية، ويميل الناس إلى استهلاك كميات أقل من المياه.

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عدم ممارسة الرياضة

يمكن أن ينخفض ​​معدل ممارسة الرياضة خلال فصل الشتاء، بسبب كسل الخروج في درجات الحرارة المنخفضة، ومع ذلك، يُنصح باتباع نظام التمرين بصرامة أو القيام بأشكال أخرى من الأنشطة البدنية مثل ركوب الدراجات أو المشي.



عدم تغطية القدمين اثناء النوم

3. عدم تغطية اليدين والقدمين

تقول إحدى الدراسات، أن إبقاء اليدين والقدمين مغطاتين في الشتاء أثناء وقت النوم يمكن أن يساعد في تحسين نوعية النوم من خلال التأثير على درجة حرارة الجسم.



الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة

4. الاستحمام بماء

رغم أن هذا له تأثير مهدئ على العقل والجسم، ومع ذلك، فإن الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تجفيف وإتلاف خلايا جلد الكيراتين (أسطح الجلد الخارجية)، ويسبب التهاب الجلد، وجفافه، واحمراره.



ارتداء الملابس الكثيرة للتدفئة

5. ارتداء الكثير من الملابس

تؤدي كثرة الملابس إلى التعرق، ويمكن أن تسبب الجفاف.



تناول الكثير من الاطعمة

6. الأكل بشراهة

هو أمر شائع خلال أشهر البرد، هذا لأنه خلال فصل الشتاء، يحرق جسمنا المزيد من السعرات الحرارية لمحاربة البرد، هذه العملية، تجعلنا نستهلك المزيد من تناول الشيكولاتة الساخنة والأطعمة المحملة بالسعرات الحرارية.



تناول الكثير من القهوة

7. شرب كمية كافية من الكافيين

يزداد استهلاك القهوة الساخنة خلال فصل الشتاء، لأنها تساعد على تهدئة الجسم، والحفاظ عليه دافئًا، ومع ذلك، يمكن أن يسبب الكثير من الكافيين آثارًا سلبية على الجسم، قلل من تناول القهوة، واستهلك فقط حوالي 2-3 أكواب في اليوم.



النوم لفترات طويلة

8. زيادة النوم خلال فصل الشتاء

يقل النهار ويزداد الليل، يؤدي هذا إلى اضطراب الدورة اليومية ويسبب زيادة إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون يساعدنا على النوم، الكثير من الميلاتونين يسبب النعاس ويجعلنا ننام لفترة أطول، تجنب هذه العادة وحافظ على روتين وقت النوم المناسب.



تجنب الخروج من المنزل

9. تجنب الخروج من المنزل

تمنعنا البرودة الشتوية من الخروج، وبدلاً من ذلك، نقضي المزيد من الوقت في المنزل فى بيئة دافئة، هذا يجعلنا غير نشيطين، وكسالى، ويزيد من مخاطر السمنة، وزيادة الوزن.



تناول الدواء الذاتى

10. العلاج الذاتى

في كثير من الأحيان من الشائع الإصابة بالمرض خلال فصل الشتاء، ولكن العلاج الذاتى يمكن أن يكون خطيرًا، على الرغم من شيوع بعض الأعراض مثل الحمى، والقشعريرة، والسعال، وآلام الجسم.

تناول الكثير من الكحول

11. الإفراط فى استهلاك الكحول

يقول الخبراء أن كمية صغيرة من بعض أنواع الكحول، تعمل كموسع للأوعية، وتزيد من تدفق الدم الذي يساعدنا على الشعور بالدفء خلال موسم الشتاء، ومع ذلك، يمكن أن يؤدى الاستهلاك المفرط للكحول إلى مشاكل فى الكلى، والكبد، ويقلل أيضًا من مناعتنا.



عدم ترطيب البشرة

12. عدم ترطيب الجلد

إن ترطيب الجلد ضروري خلال فصل الشتاء للحفاظ على ترطيب الجسم ومنع جفاف أو تصلب الجلد بسبب درجات الحرارة الباردة، تساعد كريمات الشتاء في الحفاظ على رطوبة الجلد عندما تنخفض درجة الحرارة الخارجية.