اليوم السابع
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ياسمين الكاشف: جامعة مصر تقدم رسالة توعوية لأهمية ممارسة المواطنين حقهم الدستورى

الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:28 م
ياسمين الكاشف: جامعة مصر تقدم رسالة توعوية لأهمية ممارسة المواطنين حقهم الدستورى ياسمين الكاشف
كتب محسن البديوى

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أكدت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعضو أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، على ضرورة تضافر جهود الجميع والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية فى هذا الوقت الصعب الذي تمر به البلاد.

وقال "الكاشف"، خلال تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش ندوة "استقرار وطن"، المنعقدة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،: هذا اليوم من أهم الأيام بالنسبة للجامعة، فى ظل الدور الوطني الهام والرسالة التي بصددها الجامعة، قائلة:" لدينا دور وطني ومجتمعي وخاصة لأن الأمر مرتبط باستقرار الوطن".

وواصلت: "نتحدث على استقرار الوطن، ونبعث رسالة توعوية للمواطن المصرى للنزول وممارسة حقه الدستوري، وتسليط الضوء على القائمة الوطنية، ودورها فى العمل على قلب رجل واحد من أجل مصر".

كما أشارت إلى أن الندوة تسليط الضوء على الإنجازات التى تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأقامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، اليوم الأحد، ندوة تحت عنوان "استقرار وطن"، لدعم المشاركة الفعالة فى الانتخابات البرلمانية وترسيخ مفهوم الاستقرار، بحضور ورعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكل من: صبورة السيد أمين مساعد محافظة الجيزة ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر، والإعلامى والكاتب محمد فودة، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعضو أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، والنائب أيمن أبو العلا، ومايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأمل سلامة مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر، والنائبة هند رشاد أمينة الاعلام بحزب مستقبل وطن بالجيزة، وعدد من المرشحين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وعدد من القيادات السياسية والحزبية والشعبية.

 

 


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