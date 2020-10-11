اليوم السابع
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وكالة الطاقة الذرية: ليس لدى إيران حاليا ما يكفي لصنع قنبلة

الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:00 ص
وكالة الطاقة الذرية: ليس لدى إيران حاليا ما يكفي لصنع قنبلة الرئيس الإيراني حسن روحاني
رويترز

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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لصحيفة نمساوية إن إيران ليس لديها في هذه المرحلة ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية واحدة، طبقا للمعايير الرسمية للوكالة التابعة للأمم المتحدة.
 
وأضاف جروسي في مقابلة مع صحيفة دي برس نشرتها على موقعها الإلكتروني السبت: "يواصل الإيرانيون تخصيب اليورانيوم وبدرجة أعلى بكثير مما كانوا يلتزمون به. وهذه الكمية تزداد كل شهر".
 
وردا على سؤال حول المدة التي ستحتاجها إيران لصنع سلاح نووي، قال جروسي "في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا نتحدث عن الوقت... ننظر إلى الكمية الكبيرة والحد الأدنى من كمية اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم اللازم لصنع قنبلة نووية. إيران ليس لديها هذه الكمية الكبيرة في الوقت الحالي".
 
وتنفي إيران امتلاكها لبرنامج أسلحة نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص فقط لأغراض الطاقة.

وكالة الطاقة الذرية

الطاقة الذرية

إيران

صنع قنبلة

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