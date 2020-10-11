وقف تعديل أسماء المدارس المخصصة لجان فى بنى سويف حتى انتهاء انتخابات النواب

بنى سويف هانى فتحى

وافق المجلس التنفيذى برئاسة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على وقف تنفيذ أية قرارات صادرة بتعديل أسماء ومسميات المدارس التى تم تخصيصها مراكز انتخابية، فى انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها خلال أكتوبر الجارى، وذلك بناءً على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات (رقم 1724) ولحين الانتهاء من إجراء الانتخابات، بهدف التيسير على الناخبين، وتجنبا لحدوث أى لبس أو غموض فى أسماء تلك المدارس المخصصة كمراكز ولجان انتخابية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى بالمحافظة، فى حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادى السكرتير العام، وأعضاء المجلس التنفيذى من وكلاء الوزارة ومديرى عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان المحافظة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى الخطة الاستثمارية للمحافظة 2020/2021، باعتمادات تزيد عن 525 مليون جنيه منها 515 مليون جنيه اعتماد حكومى والباقى اعتماد ذاتى، وذلك للصرف على أن قطاعات وأنشطة رصف الطرق والكهرباء وتحسين البيئة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية

كما وافق المجلس التنفيذى على ترخيص جمع مال لفرع جمعية الهلال الأحمر ببنى سويف للصرف منها على أنشطة وأغراض الجمعية خلال الفترة الترخيص التى تنتهى بنهاية مارس فى العام القادم، وذلك وفق القواعد والقوانين المنظمة لمنح تراخيص جمع المال.